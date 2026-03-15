Conte elogia Hojlund: "Cresciuto tanto e può farlo ancora: dipende da lui..."

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Il tecnico promuove l'attaccante danese in conferenza: è migliorato tanto in stagione ma ha ancora margini. Conte conferma la sua stima per Hojlund

Antonio Conte è intervenuto in conferenza stampa dopo Napoli-Lecce 2-1 e, tra i vari temi, ha commentato anche la prestazione di Rasmus Hojlund facendo un bilancio della sua stagione fino ad ora. Di seguito le sue dichiarazioni: "È un ragazzo che è cresciuto tanto, può migliorare sul colpo di testa. Su altre situazioni è cresciuto tanto, sull'attacco alla profondità e la difesa della palla. È stato a casa questa settimana per un virus intestinale. Per noi è importante perché fa reparto, pressa e tiene palla. È un ragazzo umile, dipende da lui dove vuole arrivare. Perché ha margini di crescita ed è un attaccante forte".

Sulla partita:

"Per quanto riguarda la partita. Pronti via, ho detto di partire forte e invece sono partiti forte loro. Potevamo fare meglio sul corner, stiamo facendo bene in fase offensiva e male in quella difensiva. Non era semplice dopo essere partiti male contro una squadra che sta facendo bene. Nel secondo tempo abbiamo aggiustato qualcosa e c'è stata un'altra partita. Ci siamo voluti andare a prendere la vittoria anche in modo ragionato. Tre punti importanti contro una squadra che sta in forma. Dobbiamo continuare e andare avanti".