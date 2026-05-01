D'Alessandro: “Sarri? Dopo Napoli ha rinnegato se stesso, non ha più proposto quel gioco”

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Massimo D’Alessandro, giornalista, è intervenuto a “Giochiamo d’Anticipo”, programma in onda su Televomero, commentando diversi temi di attualità calcistica. Sul “caso arbitri” ha dichiarato: "Caso arbitri? In questi pochissimi giorni noto il solito vizio italico: il sistema calcio che cerca di proteggersi a ogni costo”. Ha poi aggiunto una riflessione più critica sullo scenario attuale: "C'è la Procura che sta lavorando sul caso, e il fatto che siano coinvolti soltanto gli arbitri sembra solo a me comunque una cosa gravissima?”.

Sul possibile ritorno di Roberto Mancini in Nazionale ha affermato: "Ritorno di Mancini in Nazionale? Stiamo parlando di un allenatore che ha abbandonato la panchina dell'Italia, che ha vinto quattro Mondiali, a due settimane dalle partite decisive”. Parlando dell’incontro tra Antonio Conte e Aurelio De Laurentiis ha aggiunto: "Incontro Conte-De Laurentiis? Secondo me ci arriveranno con una posizione molto chiara”. Sulle dinamiche federali ha poi osservato: "Credo che, qualora Malagò dovesse sedersi sulla poltrona del presidente della FIGC, Conte possa essere il primo nome sulla lista per la panchina della Nazionale”. Infine, su Atta e Sarri: "Fuori Anguissa, dentro Atta? Io voterei 'sì’. Ritorno di Sarri? Dopo Napoli ha rinnegato se stesso, non ha più proposto quel tipo di gioco”.