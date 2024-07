Conte esalta Oriali: "Non è tenero ma giusto, e i giocatori lo rispetteranno"

Gabriele Oriali, coordinatore dello staff, è stato accolto sulle note di Una Vita da Mediano di Ligabue. Conte di lui dal palco di Dimaro ha detto

Gabriele Oriali, coordinatore dello staff, è stato accolto sulle note di Una Vita da Mediano di Ligabue. Conte di lui dal palco di Dimaro ha detto: "Che dire di Lele, ho avuto il piacere e la fortuna di incontrarlo quando venni nominato ct da Tavecchio che mi chiese se avessi ex amici ex calciatori da introdurre come dirigente in nazionale. Io non avevo preferenze e lui mi propose Oriali che era il primo della sua lista.

Dopo dieci minuti la sua lista l'abbiamo chiusa, avevo trovato una persona a modo, seria, che parla poco ma si fa capire. E' importante in tutto, anche nella gestione coi calciatori, è stato un grande dirigente, ha capacità di percepire tante situazioni, sono altri due occhi oltre ai miei. Non è tenero ma giusto e alla fine i giocatori ti rispettano sempre".