Conte: “Ho sentito pressione, qualsiasi cosa o acquisto s’è detto ‘per Conte’, ma è per il Napoli!”

Antonio Conte, allenatore del Napoli, alla vigilia del match decisivo per lo Scudetto contro il Cagliari è intervenuto in conferenza stampa, raccontando che stagione è stata: "Sicuramente molto impegnativa, la prima cosa che ho detto alla presentazione a Dimaro "è la prima volta che ricevo prima ancora di dare" e per me aver ricevuto una stima incondizionata prima di iniziare è stata una spinta importante, anche una pressione molto importante.

Quando vuoi ripagare la gente che ha fiducia in te, in base alla carriera, la carta, il curriculum, ma non aveva visto il tipo di lavoro che avremmo affrontato e quindi ho sentito tanta pressione ed il peso sulle spalle, qualsiasi cosa veniva fatta si diceva per Conte, Conte, ma è assurdo e brutto, qualsiasi cosa fatta è stata fatta per il club, per il Napoli, dagli acquisti alle cessioni e tutto ciò che è accaduto non è per me Conte, o accontentare Conte, non è così. Tutto quanto fatto e indirizzato è stato per il club, la crescita del Napoli".