Specialista? Conte a sorpresa: “Anche di sconfitte! 6 finali perse a volte mi rendono cattivo”

vedi letture

Antonio Conte è davvero la garanzia del Napoli in questa lotta-Scudetto col Napoli? Così si dice, ma l'allenatore leccese in conferenza stampa oggi ha raccontato di aver vinto tanto, sì, ma anche di aver perso diverse finali: "Io posso essere uno specialista in vittorie, ma anche in sconfitte. La mia carriera parla chiaro se vedete quello che ho perso, quanti finali, 3 di Champions, una di coppa del mondo, uno di Europei, una di Coppa Uefa, ve ne potrei dire tante.

Io cerco di essere specialista nell'aiutare il club ed i ragazzi, poi se il nostro meglio ci porta a vincere allora è una grande soddisfazione, ma non voglio che si dimentichi che in carriera ci sono vittorie e sconfitte che mi hanno creato una scorsa molto dura ed a volte anche cattiva, che mi fa diventare cattivo a volte. Dispiace non esserci, dopo un campionato del genere vorresti essere lì, con i tuoi tifosi per guidare la squadra. C'è grande fiducia nel mio staff, come sempre, nei tifosi, nell'ambiente che ci sarà e anche se dalla tribuna il mio cuore sarà lì, anzi due cuori".