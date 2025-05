L'interista Berti: "Bisogna sperare nel Cagliari, squadra 'testona' come i veri sardi"

L'ex centrocampista dell'Inter Nicola Berti, è stato intervistato dalla Gazzetta dello Sport. Queste le sue parole: "Monaco è una città speciale per me, non devo neanche spiegare il perché. Il mio gol in Coppa Uefa al Bayern è nel cuore di tutti gli interisti, ancora i tifosi me lo ricordano per strada quando mi incontrano. Questa finale si gioca in un altro stadio, diverso da quello di allora, ma anche all’Allianz Arena può comunque succedere qualcosa di magico per la mia squadra. Ce la giochiamo alla grande e io sarò lì, in tribuna, a sostenere i nostri ragazzi perché per noi conta soprattutto quella coppa, molto più che il campionato.

Per scaramanzia non voglio dire che siamo favoriti, rischia di portare male, ma penso seriamente che questa Inter sia più forte del Psg: il Manchester City di due stagioni fa o anche solo il Bayern e il Barcellona, superati tra quarti e semifinali, sono più forti dei parigini. Insomma, crediamoci! Se, invece, devo soffermarmi sulla A, la sensazione è che serva qualcosa di incredibile: l’Inter pensi intanto a vincere in casa del Como e speri poi nel Cagliari, che è una squadra tosta e... “testona” come i veri sardi, che grande popolo.