Conte-Italia, D'Alessandro: "Nessuna candidatura, ha detto una cosa ovvia! Spero resti"
Ecco tutte le dichiarazioni di Massimo D'Alessandro, giornalista, nella puntata più recente di ‘Giochiamo d’Anticipo’, programma in onda su Televomero: Se io fossi un giocatore del Napoli prenderei in considerazione l'idea di vincerle tutte. A Milano sono convinti che il Napoli ci creda e che farà filotto. Poi ci sarà bisogno dei 'Soulé', dei 'Pedro' e degli 'Orsolini' dell'anno scorso.
"Conte in Nazionale? Secondo me ha detto una cosa ovvia, banale [sul tenersi in considerazione, ndr]. Ricorderete che Spalletti parlò di un anno sabbatico... Io mi auguro che Conte resti. Dopo Antonio Conte, io vedo solo Antonio Conte a Napoli.
Alisson Santos? Io per lui stravedo. Ad oggi io in formazione vedo Alisson Santos e altri 10... Ricorderei l'attitudine della squadra avversaria [Parma, ndr], però, che è difensivista: in alcune partite ha conquistato dei punti mettendo il bus davanti alla porta. Per questo, io sarei preoccupato, nei panni di Meret, qualora non venisse considerato".
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