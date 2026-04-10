Collovati non ha dubbi: "Il prossimo ct sarà uno tra Conte e Allegri. Contratti? Mai rispettati..."

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Ecco tutte le dichiarazioni di Fulvio Collovati nella puntata più recente di ‘Giochiamo d’Anticipo’, programma in onda su Televomero.

Ecco tutte le dichiarazioni di Fulvio Collovati nella puntata più recente di ‘Giochiamo d’Anticipo’, programma in onda su Televomero: "Conte in Nazionale? Spero che rimanga al Napoli. Lui e Allegri in questo momento sono i più ambiti, il prossimo presidente federale deve prendere un big. Io penso che sarà uno dei due.

Contratti con i club? I contratti sono fatti per essere stracciati, ma quando mai vengono rispettati i contratti? A chi darei un Oscar tra i membri del Napoli? A Politano, perché ha tenuto aperto il campionato [con il gol contro il Milan, ndr]. Scudetto? Io l'avevo già detto prima di Inter-Roma: l'Inter si deve solo suicidare, e lo confermo. Per il Napoli resta un sogno".