Marolda: "Il ciclo di Conte si sta chiudendo, il Napoli deve rivedere il suo progetto iniziale"

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Ecco tutte le dichiarazioni di Ciccio Marolda, firma storica del Corriere dello Sport, nella puntata più recente di ‘Giochiamo d’Anticipo’, programma in onda su Televomero: "Scudetto? L'Inter ha recuperato degli infortunati e ha battuto facilmente la Roma... E mi devono ancora spiegare il perché dei tanti infortuni del Napoli. Sono talmente affezionato a Conte che spero, per il bene della Nazionale, che vada in Nazionale. Io penso che il ciclo di Conte si stia chiudendo. Il Napoli deve rivedere il suo progetto iniziale: la mia sensazione è che, abbassando età media e monte ingaggi della rosa, si possa aprire un ciclo nuovo.

Alisson Santos? Non ci sono tanti giocatori che fanno la differenza come lui. Per me dovrebbe giocare dall'inizio, non vedo perché non debba giocare per i primi 60 minuti. Ci sono analogie tra gli arrivi di Krol e De Bruyne al Napoli? L'analogia sta nella grandezza dei calciatori, nella loro tecnica e nella loro capacità di vedere cose che altri non vedono. Formazione contro il Parma? Nella sciagurata alternanza tra Milinkovic e Meret, non mi stupirei se giocasse Meret".