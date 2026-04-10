Ufficiale Tegola Inter, nuovo infortunio per Lautaro Martinez! Salta il Como e non solo

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Secondo le prime stime, riportate da Tuttomercatoweb.com, lo stop dovrebbe essere di circa 15 giorni. Lautaro salterà le sfide contro Como e Cagliari

Arrivano aggiornamenti poco incoraggianti per l’Inter da Lautaro Martinez, costretto a fermarsi nuovamente per un problema muscolare. L’attaccante argentino ha avvertito un fastidio al polpaccio sinistro, già interessato nelle scorse settimane, ma senza che si tratti di una ricaduta.

Il comunicato dell'Inter sull'infortunio di Lautaro Martinez

Come comunicato dal club nerazzurro: “Lautaro Martinez si è sottoposto oggi a esami clinici e strumentali presso l’Istituto Humanitas di Rozzano. Gli esami hanno evidenziato un lieve risentimento muscolare al soleo della gamba sinistra. La situazione dell’attaccante argentino sarà rivalutata nei prossimi giorni”.

I tempi di recupero di Lautaro Martinez

Secondo le prime stime, riportate da Tuttomercatoweb.com, lo stop dovrebbe essere di circa 15 giorni. Lautaro salterà le sfide contro Como e Cagliari, oltre al ritorno di Coppa Italia, con l’obiettivo di rientrare per la gara contro il Torino del 26 aprile.