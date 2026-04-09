Materazzi distrugge il Man United: “McTominay il più grande errore di mercato della storia"

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Scott McTominay si è rivelato un rimpianto enorme per il Manchester United, che lo ha ceduto al Napoli per appena 30 milioni di euro.

Scott McTominay si è rivelato un rimpianto enorme per il Manchester United, che lo ha ceduto al Napoli per appena 30 milioni di euro. Il centrocampista scozzese, già nella sua prima stagione in Serie A, ha raggiunto numeri impressionanti, mettendo insieme 13 gol e 6 assist e contribuendo alla conquista dello Scudetto. Prestazioni che hanno acceso i riflettori su una cessione oggi considerata da molti decisamente sottovalutata.

Le parole di Materazzi

Tra coloro che hanno criticato apertamente la scelta del club inglese c’è anche Marco Materazzi, che durante un evento promozionale non ha usato mezzi termini: "McTominay è un giocatore incredibile. Non capisco come il Manchester United l'abbia venduto per così pochi soldi, perché il suo valore è di 70 milioni di euro o più”, le sue parole riprese da Mundo Deportivo. L’ex difensore ha poi rincarato la dose: "È senza dubbio il più grande errore del calciomercato che abbiamo mai visto in tutta la storia". Infine ha aggiunto: "Quando emerse dal vivaio del Manchester United, giovanissimo, dissi che sarebbe diventato uno dei migliori al mondo, e ora lo è". A 29 anni, McTominay ha chiuso al 18° posto nella classifica del Pallone d’Oro 2025, ha trascinato la Scozia alla qualificazione ai Mondiali 2026 e, anche in questa stagione con il Napoli, ha già superato la doppia cifra di gol complessivi.