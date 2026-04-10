Conte-Italia, Modugno: "Si sente lusingato, ma accetterà in un solo caso"
Ecco tutte le dichiarazioni di Francesco Modugno, giornalista Sky Sport, nella puntata più recente di ‘Giochiamo d’Anticipo’, programma in onda su Televomero: "Conquistare dodici vittorie consecutive? Mai successo nella storia del Napoli: Spalletti si fermò a undici, Sarri a dieci, Conte a sette. Con dodici vittorie il Napoli arriverebbe a 86 punti, sarebbero 4 in più dell'anno scorso. Il video di Stellini? Che bella la comunicazione fresca e con il sorriso, sembra di esser tornati indietro di 30 anni. Scudetto? Como-Inter è la partita che può dare un senso al finale di stagione oppure chiudere il campionato.
Conte può andare in Nazionale? Sì che può, perché è in quel Pantheon di grandi, grandissimi allenatori di cui l'Italia ha bisogno: Conte, Mancini, Allegri e se ne possono aggiungere altri. Poi c'è la cronaca: c'è un allenatore che si sente lusingato, che su quella panchina c'è stato, che sa cosa ha dato e ricevuto dalla Nazionale come calciatore e come allenatore, che prenderebbe in considerazione questa possibilità, chiaramente con un progetto serio... E poi c'è un grande presidente, che dice che non gli direbbe di no qualora dovesse ricevere un'eventuale richiesta, perché non è detto che ci sarà.
Più di 78 milioni saranno impegnati per i riscatti di Hojlund [45, ndr], Giovane [18, ndr] ed Alisson Santos [16,5, ndr]. E c'è una riflessione aperta su Elmas, che farebbe salire il totale a 97. Riflessione aperta che andrà fatta anche con l'allenatore".
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