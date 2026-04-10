Conte-Italia, Modugno: "Si sente lusingato, ma accetterà in un solo caso"

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Ecco tutte le dichiarazioni di Francesco Modugno, giornalista Sky Sport, nella puntata più recente di ‘Giochiamo d’Anticipo'.

Ecco tutte le dichiarazioni di Francesco Modugno, giornalista Sky Sport, nella puntata più recente di ‘Giochiamo d’Anticipo’, programma in onda su Televomero: "Conquistare dodici vittorie consecutive? Mai successo nella storia del Napoli: Spalletti si fermò a undici, Sarri a dieci, Conte a sette. Con dodici vittorie il Napoli arriverebbe a 86 punti, sarebbero 4 in più dell'anno scorso. Il video di Stellini? Che bella la comunicazione fresca e con il sorriso, sembra di esser tornati indietro di 30 anni. Scudetto? Como-Inter è la partita che può dare un senso al finale di stagione oppure chiudere il campionato.

Conte può andare in Nazionale? Sì che può, perché è in quel Pantheon di grandi, grandissimi allenatori di cui l'Italia ha bisogno: Conte, Mancini, Allegri e se ne possono aggiungere altri. Poi c'è la cronaca: c'è un allenatore che si sente lusingato, che su quella panchina c'è stato, che sa cosa ha dato e ricevuto dalla Nazionale come calciatore e come allenatore, che prenderebbe in considerazione questa possibilità, chiaramente con un progetto serio... E poi c'è un grande presidente, che dice che non gli direbbe di no qualora dovesse ricevere un'eventuale richiesta, perché non è detto che ci sarà.

Più di 78 milioni saranno impegnati per i riscatti di Hojlund [45, ndr], Giovane [18, ndr] ed Alisson Santos [16,5, ndr]. E c'è una riflessione aperta su Elmas, che farebbe salire il totale a 97. Riflessione aperta che andrà fatta anche con l'allenatore".