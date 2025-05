Conte, l'amico Padovano: "Lo conosco, proverà a fare questa cosa"

Michele Padovano, ex calciatore, è intervenuto durante Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli: “La sfida di domani contro il Cagliari deve essere affrontata con la giusta tensione, chiaramente il destino è nelle mani del Napoli ma sono convinto che sarà una pratica facile da risolvere. Gli azzurri hanno un punto in più e lo dovranno tutelare, non ci saranno sorprese.

Conte? Non credo che ci saranno problemi per il fatto che non sia in panchina, non credo ci saranno grandi differenze. I primi 20 minuti proverà ad andare in vantaggio onde evitare le ansie che potrebbero venire se non si dovesse sbloccare il risultato”.