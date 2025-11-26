Conte, l'ex compagno Moller: "Ero in camera con lui alla Juve, parlava e sorrideva poco"

di Antonio Noto

Andy Moller, ex centrocampista bianconero nei primi anni '90, ha rilasciato un'intervista alla Gazzetta dello Sport A fine intervista. Nel corso della chiacchierata si è parlato anche del tecnico del Napoli Antonio Conte, ex compagno di squadra del tedesco proprio alla Juventus.

"Salutatemi Conte, è diventato un allenatore di grande livello, non sapevo che fosse così bravo. Ero in camera con lui alla Juve, non parlava mai, sorrideva poco. Era sempre concentrato, massima intensità, sempre".