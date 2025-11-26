Podcast Rampulla: "Conte conosce dinamiche di spogliatoio, in campo era un martello"

L'ex portiere Michelangelo Rampulla è stato ospite di TMW Radio, durante Maracana.

Come ha visto la Juve?

"E' un buon risultato. Dopo il primo tempo non ci speravo. Capisco il fattore ambientale, però sembrava una Juve troppo rinunciataria, a rincorrere sempre l'avversario. Sembrava una squadra in attesa non so di cosa. Poi sarà che è entrato Yildiz, ma almeno si è visto qualcuno che punta l'uomo. E poi è cambiata la mentalità, che ha attaccato alto. Mi è piaciuto l'atteggiamento di tutta la squadra nel secondo tempo, è un buon segno. Si è visto un atteggiamento voglioso ed era importante in una situazione del genere".

Napoli, vittoria convincente col Qarabag. E Conte che ha detto che il Napoli non era morto:

"II Napoli non è morto, come ha detto lui. Conte conosce le dinamiche di quello spogliatoio, sai che dopo uno Scudetto c'è un po' di appagamento ma con Antonio certe cose non possono accadere. A Bologna ha messo subito le mani avanti sulla situazione. In campo anche era cosi, era un martello perché ci teneva a vincere. Ci sta perdere ogni tanto, non puoi essere al 100%, conoscendo Conte però tutti devono stare quasi al 100%. L'importante è riprendersi dopo qualche momento no".