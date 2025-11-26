Podcast Zazzaroni: "Conte è sempre stato questo, se le cose vanno male dice certe cose"

A commentare le notizie del giorno a TMW Radio, durante Maracanà, è stato il direttore del Corriere dello Sport Ivan Zazzaroni.

Come ha visto la Juve di Spalletti col Bodo?

"E' ancora presto per parlare di ripresa. Che lui sia bravo lo sappiamo, credo che ci vorrà ancora un mesetto per vedere veramente qualcosa di Spalletti. Ora vediamo delle scelte come Koopmeiners dietro, dei cambi, è in esplorazione. A me non mi piace Koop li dietro, è per farlo giocare e perché ci sono delle assenze. Non fa nè bene nè male, quando troverà un'ala più veloce andrà in difficoltà. Ha un buon piede ma resta un centrocampista".

E il Napoli di Conte è tornato?

"Quando ha una difficoltà sembra che debba venire giù tutto. Ma certe cose le ha fatte sempre. Non è una notizia, è sempre stato questo Conte. Quando vede cose che non vanno, che si è scarichi di energie, dice certe cose. E' uno che vive di una carica energetica, poi è stato sfortunato con gli infortuni, e un po' lo ha pagato".