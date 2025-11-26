Fabbroni: "Ho rivisto il film sullo scudetto e ho capito quanto è stato fondamentale un azzurro"

A Radio Napoli Centrale, nel corso di “Un calcio alla radio”, è intervenuto il giornalista Mario Fabbroni: “Ho rivisto il film sullo scudetto e ho capito quanto sia stato importante Neres. Con lui Lukaku e McTominay, ma il brasiliano è stato fondamentale. Nel momento in cui lo scozzese sta di nuovo esplodendo il Napoli ritrova Neres: brillantezza e copertura del campo, uno contro uno che funziona, Il Napoli sta migliorando anche in difesa, e questo può diventare un elemento fondante del futuro. Non escludo che Conte possa proseguire con la difesa a tre per mettere le basi per la seconda parte di stagione.

Playoff? Il Napoli è ampiamente dentro. Solo sfortuna ha privato di un risultato più tondo, e sarebbe stato utile per sistemare un po’ la differenza reti. Sicuramente il Benfica e Mourinho sono delle insidie, ma penso che sia un ostacolo alla portata del Napoli. Le due vittorie con Atalanta e Qarabag possono chiudere il capitolo difficile, ma in Champions ad esempio servirà un cambio di passo in trasferta”.