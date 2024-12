Conte ora corregge il tiro: “4° posto Champions? Non firmo per gli obiettivi minimi”

L'allenatore del Napoli Antonio Conte è intervenuto in conferenza stampa da Castel Volturno prima della sfida contro il Venezia e ha trattato vari temi.

Firma per essere tra le prime 4?

"A me non piace mai firmare per traguardi minimi, chi mi conosce lo sa. Poi ognuno di noi sa benissimo quali sono i propri obiettivi, da dove si parte. Ma io non firmo mai per un traguardo minimo, dobbiamo continuare a fare ciò che stiamo facendo. 38 punti sono tanti, considerando la nostra partenza, è inevitabile che vogliamo confermarci e continuare a migliorare e serve solo continuare a lavorare".