Conte sugli infortuni: "Quando manca uno dobbiamo sovra-utilizzare un altro e si alza il rischio"

vedi letture

Antonio Conte, allenatore del Napoli, è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della gara di Champions League contro l'Eintracht Francoforte e si è soffermato anche sui tanti infortuni patiti quest'anno: "Ricorderò ai ragazzi come abbiamo affrontato lo Sporting, senza tutta la difesa titolare dell'anno scorso, 5 assenze lì e pure abbiamo vinto. Ci si dimentica però dell'enorme difficoltà, resta solo il risultato. Domani è un'altra gara importante, facciamo il nostro percorso cercando di metabolizzare il discorso dei 3 giorni, è inevitabile trovare delle difficoltà a livello anche di giocatori che vengono sovrautilizzati se qualcuno si infortuna.

Non hai un terzo giocatore, in alcuni ruoli se capitano infortuni dobbiamo super impiegare alcuni ed il rischio diventa più alto perché ci si allena zero, ieri defaticante e oggi prepariamo qualcosina ed allenamento zero. Il mercoledì di nuovo recupero, poi pronti per giocare a Bologna. Dobbiamo metabolizzare e trovare più certezze possibili, parlavo di Elmas e Gutierrez, e quello è un modo per metabolizzare e gestire le fatiche".