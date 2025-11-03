De Bruyne rassicura i tifosi: "Intervento andato perfettamente! Ho già iniziato il recupero"

Kevin De Bruyne, centrocampista del Napoli, si è infortunato gravemente nel calciare il rigore nel match contro l'Inter: per lui lesione di alto grado del bicipite femorale della coscia destra con conseguente necessità di intervento chirurgico. Così, tramite un post sul suo profilo Instagram, KDB ci ha tenuto a rassicurare i tifosi: "Ciao a tutti, come sapete sarò fermo per un po’. La buona notizia è che l’operazione è andata perfettamente. Il mio percorso di recupero è già iniziato! Grazie a tutti per i messaggi!".

Per una lesione di terzo grado con intervento chirurgico i tempi di recupero sono molto lunghi, generalmente vanno dai tre ai quattro mesi, ma naturalmente dipende da caso per caso. Di certo il 2025 di Kevin De Bruyne è finito anzitempo: il fuoriclasse belga farà rientro nell'anno nuovo, presumibilmente a febbraio-marzo. Intanto, il Napoli potrebbe intervenire sul mercato nei primi giorni di gennaio, visto che sarà assente anche Zambo Anguissa per la Coppa d'Africa: i nomi accostati agli azzurri per rinforzare il centrocampo sono Lorenzo Pellegrini della Roma e Kobbie Mainoo del Manchester United.