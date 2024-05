Conte vuole tenere Di Lorenzo? Bruscolotti: "Non si prega nessuno, giusto che vada via"

Giuseppe Bruscolotti, ex calciatore, ha rilasciato un’intervista a Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli.

TuttoNapoli.net

: "Per me Conte è già del Napoli, mancano dei dettagli da limare perchè i contratti che fa il Napoli sono un po' lunghetti. Di Lorenzo incedibile per Conte? E' un attestato di stima da parte di Conte, ma non bisogna pregare nessuno, non bisogna andare contro le volontà dei calciatori. Quando ci sono dei malumori è giusto che il calciatore vada via, massimo rispetto per lui, ma se ha deciso questo va accettato.

Bisogna rifondare con gente che sceglie di ripartire da Napoli, poi chi ha dei dubbi è giusto che vada via. Ieri il Napoli avrebbe potuto far goal tranquillamente con un po’ di grinta, ma è mancato lo spirito della lotta e del rispetto. Gaetano? Da napoletano fa piacere se resta a Napoli, ma se deve restare a guardare è preferibile che vada altrove visto che anche per lui passano gli anni”.