Costacurta: "Le crepe del Napoli sono in difesa, è stato ceduto il miglior centrale al mondo"

L'ex difensore del Milan e ora opinionista di Sky Alessandro Costacurta, in un'intervista a Il Mattino, ha parlato del pareggio del Napoli contro il Genoa soffermandosi su ciò che non ha funzionato a livello difensivo: "Dentro l'area non c'erano marcature. Capisco tutto, ma vedere due gol realizzati da giocatori così liberi a due passi dalla porta non è un bel segnale".

La partenza di Kim è stata un vero disastro.

"È così, è andato via il miglior difensore centrale del mondo in questo momento e non c'è ancora un ricambio. Forse, credono di avere già pronti gli altri tre, ma è chiaro che l'attesa per Natan cresce con il passare dei giorni. Anche perché le crepe del Napoli sono tutte là in difesa, una cosa che mi pare evidente".