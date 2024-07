Calcio in Tv, le gare trasmesse oggi: torneo olimpico e amichevoli internazionali

Oggi scendono in campo, tra le altre, due tra le favorite per la medaglia d'oro: Argentina e Francia.

Continua il torneo olimpico di calcio. Oggi scendono in campo, tra le altre, due tra le favorite per la medaglia d'oro: Argentina e Francia. In campo anche alcune big di Serie A per i test amichevoli internazionali. Di seguito la programmazione in tv

15.00 AZ-Atalanta (Amichevole) - DAZN

15.00 Hansa Rostock-Lazio (Amichevole) - DAZN e SITO LAZIO (PPV)

15.00 Argentina-Iraq (Olimpiadi) - EUROSPORT 1 (canale 210 Sky)

15.00 Repubblica Dominicana-Spagna (Olimpiadi) - EUROSPORT 5 (canale 253 Sky)

17.00 Uzbekistan-Egitto (Olimpiadi) - EUROSPORT 1 (canale 210 Sky)

17.00 Ucraina-Marocco (Olimpiadi) - EUROSPORT 5 (canale 253 Sky)

18.00 Roma-Tolosa (Amichevole) - DAZN

19.00 Nuova Zelanda-Stati Uniti (Olimpiadi) - EUROSPORT 1 (canale 210 Sky)

19.00 Israele-Paraguay (Olimpiadi) - EUROSPORT 5 (canale 253 Sky)

19.30 Inter-Las Palmas (Amichevole) - DAZN

20.15 Galatasaray-Parma (Amichevole) - SOLOCALCIO

21.00 Giappone-Mali (Olimpiadi) - EUROSPORT 5 (canale 210 Sky)

21.00 Francia-Guinea (Olimpiadi) - EUROSPORT 5 (canale 253 Sky)

22.00 San Lorenzo-Newell's (Campionato argentino) - SPORTITALIA e MOLA