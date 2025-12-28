Live Cremonese, Nicola in conferenza: "Hojlund fenomenale, Napoli tra le migliori tatticamente"

Sulla partita: "Abbiamo creato delle situazioni sia nel primo che nel secondo tempo. Sono molto soddisfatto dell'atteggiamento dei ragazzi contro una squadra di grandissima qualità. Non abbiamo mai rinunciato a costruire anche se avevamo poco spazio, alcuni spazi li abbiamo trovari ribaltando velocemente l'azione. Il Napoli concedeva anche un po' di spazi laterali. Andare a riposo sull'1-0 sarebbe stato meglio. La Cremonese ha corso, si è impegnata ed ha giocato con lo spirito giusto, aiutata dalla spinta della nostra gente. Non è facile non perdere gli equilibri con interpeti diversi, voler recuperare il risultato è frutto di scelte coraggiose che vanno a modificare le caratteristiche. Ripeto, a me la squadra è piaciuta, se devo sceglierne uno scelgo la crescita anche mentale che ha fatto Baschirotto, che accetta l'uno-contro-uno per 95 minuti contro un attaccante fenomenale come Hojlund. Il primo gol è un rimpallo, un gollonzo, sul secondo si poteva fare qualcosa di meglio".

Sul Napoli: "Il Napoli è molto organizzato tatticamente, una delle migliori da questo punto di vista, eppure ho visto la voglia di non mollare mai e una crescita da parte nostra. Inter, Milan e Napoli sono tutte grandissime squadre. Il Milan lo abbiamo affrontato alla prima giornata e poi ha fatto una metamorfosi importante. Inter e Napoli sono altamente qualitative da anni. Il Napoli ha un'organizzazione tattica precisa, sono grandi campioni in un progetto preciso. Perciò mi piace l'atteggiamento che abbiamo avuto, perché a voi sembrerà facile ma non lo è accettare alcune situazioni contro questi calciatori".

