Criscitiello contro ADL: “Oriali a che ti serve? Sta consegnando il Napoli a Conte!"

TuttoNapoli.net

Michele Criscitiello, direttore di Sportitalia si è espresso così nella puntata odierna di SiCafè: "Conte voleva fare l’allenatore del Milan, il Milan non gli ha neanche fatto una chiamata e a quel punto di concreto realizzabile era rimasto il Napoli.Ma andare a Napoli in questo momento con De Laurentiis sapendo che lì ha fallito anche Ancelotti, per me Conte si sta prendendo un rischio che oggi nella sua carriera non doveva prendersi.

Se prendi Conte è perché adesso sai che non è sbagliato tutto e devi far calmare la piazza e i tifosi Sta facendo questa operazione la sta facendo con la testa ai tifosi perché De Laurentiis, uno che guarda i conti, col cavolo gli do per tre anni 24, che al lordo aumenta quasi al doppio, tutti quei soldi ad Antonio Conte perché poi divento tra virgolette presidente ostaggio dell’allenatore. Già il fatto se De Laurentiis consentirà a Conte di portarsi Oriali per me è già una sconfitta, De Laurentiis, io presidente accetto che tu mi porti Oriali a fare cosa? A che mi serve Oriali? Nella nazionale potevo capire, all’inter ci poteva stare - uomo immagine uomo nerazzurro lo porto all’Inter ci sta - ma già se fosse andato al Milan Oriali non poteva entrare a Milanello, mi sembra abbastanza chiaro e lo stesso diceva non ci vengo.

Ma a Napoli hai Santoro, hai un’ossatura dirigenziale già pronta, uno come Oriali a cosa ti serve? E lì già secondo me c’è il primo motivo di potenziale scontro. Se De Laurentiis gli dice di no Conte la prende sul personale, se gli dovesse dire di si già è la dimostrazione che sta consegnando il Napoli nelle mani di Conte. Il Napoli è tuo presidente nonostante l’annata pessima e nonostante sei nel mirino dei tifosi, comunque non ti devi consegnare a nessuno. L’anno scorso hai vinto lo scudetto, quest’anno hai fatto una roba senza senso, l’anno prossimo devi ripartire ma non consegnarti mai a nessuno compreso Antonio Conte".