Criscitiello: "Inter in imbarazzo. Ausilio e Marotta non ci hanno capito nulla"

vedi letture

Su Sportitalia Michele Criscitiello ha commentato le ultime vicende in casa Inter con le difficoltà per la scelta del nuovo allenatore dopo il no del Como per Fabregas: "Non è un problema criticare la dirigenza e la proprietà. Ausilio e Marotta sono dei fenomeni, ma su questa vicenda non ci hanno capito nulla. Qualcun altro doveva capire come dovevano andare le cose. Inzaghi ha impacchettato tutto e tutti. Oggi l'Inter si trova in una situazione imbarazzante per colpa dei propri dirigenti e della propria società".

L'Inter ha provato prima a puntare su Fabregas, poi dopo il no del Como che non ha liberato il suo allenatore ha scelto Chivu che ha appena 13 partite di A alle spalle alla guida del Parma. Chivu, però, è stato uomo di fiducia del club avendo vinto il famoso Triplete nel 2010 con Mourinho in panchina. Ora ad attenderlo c'è un'importante esperienza da allenatore. Si comincia subito in America con il Mondiale per Club.