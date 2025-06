Italia, Spalletti alla Rai: "Avanti con questo gruppo. Come spiego il 3-0? Scorrimenti e poco dribbling"

Luciano Spalletti, commissario tecnico della Nazionale italiana, è intervenuto ai microfoni di Rai 1 dopo la pesantissima sconfitta per 3-0 contro la Norvegia, che già mette in rischio la qualificazione ai prossimi Mondiali. Di seguito le sue dichiarazioni.

Come si spiega questa sconfitta? "Si spiega andando a vedere lo scorrimento. Abbiamo preso quel primo gol che poteva essere evitabile, poi negli spazi larghi hanno avuto un paio di individualità che ci hanno messo in difficoltà e poi è stato tutto più difficile".

Però non c'è stata una reazione, il primo tiro in porta è arrivato al 92esimo... "Dopo il 2-0 loro hanno ripiegato, aspettavano nella propria metà campo e gli spazi era difficile trovarli. Soprattutto, la mancanza di giocatori che fanno l'uno contro uno e saltano l'avversario si è fatta sentire".

Dove trova le certezze tecniche ora per andare avanti? Questo progetto è in discussione? “Io faccio sempre capo a questo gruppo qui, vado avanti con loro perché li ho scelti io. C’è da migliorare perché non possiamo dare dei vantaggi a palla nostra come quelli di stasera. Si va avanti con questo progetto perché è il migliore che abbiamo valutato".