Cruciani vota Inter per lo Scudetto: "Andrà a Como, che è praticamente Milano..."

Giuseppe Cruciani, noto conduttore di radio, ha espresso le sue opinioni sulla corsa al titolo nel corso dell'ultima puntata di Area Fritta: "Il pareggio con il Genoa potrebbe influenzare la mentalità del Napoli. Per la corsa allo scudetto, direi 55% per l'Inter e 45% per il Napoli, considerando che la squadra di Conte dovrà affrontare una vera e propria sfida contro il Parma. D'altro canto, l'Inter giocherà contro la Lazio, che sulla carta è superiore al Parma, ma se ci fossero buone notizie dal Tardini, l'Inter potrebbe trovare la motivazione per riprendere la testa della classifica".

"In questo momento, l'inerzia sembra favorevole ai nerazzurri. Non prendo nemmeno in considerazione l'ultima giornata; entrambe le squadre porteranno a casa i tre punti. Como è quasi Milano e ci saranno 10.000 tifosi interisti. Se all'Inter servono tre punti..."