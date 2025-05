Resp. Ticketone: "Vi dico quando usciranno i biglietti per Napoli-Cagliari"

In diretta a Radio Punto Nuovo, nel corso di Punto Nuovo Sport, è intervenuto Amedeo Bardelli, responsabile TicketOne: “I biglietti per Napoli-Cagliari? Sicuramente il 19 maggio, ma non sappiamo ancora per quale giorno. Non sappiamo se sarà per il giovedì o per la domenica. Se lo Scudetto dovesse essere assegnato già alla 37^ giornata, Napoli-Cagliari sarà sicuramente per domenica, altrimenti tutte le componenti spingono per giovedì visto il calendario fitto dell’Inter. Pericolo file e disservizi per i biglietti? Consiglio a tutti i tifosi di munirsi di tessera, perché difficilmente ci sarà ancora disponibilità una volta raggiunta la vendita libera. Ci aspettiamo un carico notevole sul web, prevediamo quasi 150 mila tifosi che proveranno ad acquistare un biglietto online. E poi ci sono anche i punti vendita fisici, proveremo ad accontentare tutti nel limite. I tifosi devono solo armarsi di pazienza. Il Napoli è molto talebano delle regole di vendita, quindi c’è una rigidità che va rispettata.

Pericolo bagarinaggio? Non dovrebbe esserci per Napoli-Cagliari, perché il biglietto sarà caricato direttamente sulla card. Ai tifosi dico: fate attenzione a chi dice di avere un biglietto fisico da poter rivendere e diffidate da tutto ciò che non è autorizzato. Tutti parlano male del bagarinaggio, però è sempre tenuto in piedi e i tifosi truffati sono sempre in tanti ogni domenica. Cedere il biglietto regolarmente? Chi ha l’abbonamento specifico, può fare il cambio nominativo. Tutti gli altri non possono farlo. Il regolamento è dettagliato su TicketOne e sul sito del Calcio Napoli. Date e fasi di vendita? Aspettiamo che escano comunicazioni ufficiali da parte della società”.