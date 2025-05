Diverbio De Maggio-Palmeri: “L’Inter ha perso e te la vuoi prendere con l’arbitro Guida!”

Acceso diverbio nel corso di 'Radio Goal', su Radio Kiss Kiss Napoli, tra Valter De Maggio e Tancredi Palmeri. Quest'ultimo aveva scritto sui social che la scelta di designare Marco Guida di Torre Annunziata come AVAR di Inter-Lazio è stata illogica. De Maggio apre così: "L'arbitro è l'alibi dei perdenti, tu addirittura te la prendi con l'AVAR. Sai che hai perso e te la vuoi prendere con Guida"

Questa la replica di Palmeri: "Una scelta assuda di Rocchi. Se Guida ha detto che ha una questione di incolumità per la famiglia... Per me un arbitro è buono per andare ad arbitrare o non lo è. Cosa vi sfugge del fatto che un arbitro che vive nella zona di Napoli dice che non può arbitrare il Napoli?".

Infine De Maggio chiude così: "Ma cosa c'entra col fatto che sia stato designato come AVAR di Inter-Lazio? Ripeto, l'arbitro è l'alibi dei perdenti".