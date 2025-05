Satin: "David giovane e forte, ma a Napoli dovrebbe lottare per essere titolare"

Bruno Satin, agente di calciatori, ha rilasciato un’intervista a Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli: “Jonathan David è un ottimo giocatore che in Francia ha fatto benissimo. E’ ovvio che piaccia a tante squadre, soprattutto perchè si libera a parametro zero. La situazione contrattuale è favorevole al giocatore, il suo agente sonda tutte le squadre.

David è ancora giovane, in Champions quest’anno ha fatto benissimo ed è pronto al grande calcio. A Napoli avrebbe più concorrenza, dovrebbe lottare per avere il posto in squadra. Commissioni per gli agenti? Arrivando a parametro zero il procuratore è in una posizione di forza. Ogni club ha il suo modo di vedere le commissioni, dipende da quanto il club voglia prendere il giocatore”.