Cucchi avverte: "Il Milan si è ripreso, ora gioca davvero bene! Ma fossi al Napoli sarei contento..."

A Radio Punto Nuovo, nel corso di Punto Nuovo Sport Show, è intervenuto Riccardo Cucchi, giornalista

TuttoNapoli.net

A Radio Punto Nuovo, nel corso di Punto Nuovo Sport Show, è intervenuto Riccardo Cucchi, giornalista, voce storica di Radio Rai: "Quello di oggi è stato il miglior sorteggio possibile per le italiane. Dobbiamo essere ottimisti in tutte le competizioni, ci sono 6 club del nostro campionato ai quarti europei e tutte possono dire la loro fino in fondo. Ci vuole ottimismo, ripeto: fiducia alla Serie A! Il Napoli? Dovrebbe essere contento (ride ndr)... Gli azzurri sono tra i migliori in Europa e ora può confermare di essere una squadra matura. Nel doppio incrocio con l'Eintracht mi ha colpito proprio la maturità con cui ha gestito la propria forza. Dovesse andar bene, inizieremmo a scrivere una pagina di storia. Il Napoli non sta solo cavalcando un vento di buona sorte, ma ha una consapevolezza e una forza incredibile. La formazioni di Spalletti si regge su dei meriti solidi, non certo su colpi di fortuna o che altro.