Il consiglio di Conte a Vergara: "Antò, sei bravo ma ogni tanto stacchi la testa!"

Antonio Vergara, trequartista del Napoli, ha rilasciato un'intervista a Radio Crc e ha raccontato anche un consiglio datogli da Conte: "All'inizio dell'anno mi disse "Antò sei bravo, ma devi restare sempre con la testa attaccata, perché ogni tanto la stacchi". Mi aiuta soprattutto per quanto riguarda l'aspetto mentale e di concentrazione e a migliorare negli aspetti che ci sono da migliorare. La famiglia per me è importantissima: puoi essere forte quanto vuoi, ma devi avere una persona di cui fidarti e che ti vuole bene.

Napoli penso che sia la città più bella del mondo. Il calore del tifo è un aspetto bellissimo per chi vive di calcio: spesso ne parlo con Scott, che non era abituato, e ricorda quando è arrivato a Capodichino. Il Maradona è veramente il 12esimo in campo per noi: si sente, davvero. Un messaggio ai tifosi? Veniteci a supportare soprattutto allo stadio, perché fate la differenza".