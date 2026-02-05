Vergara: "Parlo spesso con McTominay del tifo, lui non era abituato a questo calore"

Antonio Vergara, trequartista del Napoli, ha rilasciato un'intervista al microfono di Radio Crc, nel corso della quale si è soffermato sull'importanza della famiglia e ha svelato anche un retroscena legato a Scott McTominay: "La famiglia per me è importantissima: puoi essere forte quanto vuoi, ma devi avere una persona di cui fidarti e che ti vuole bene.

Napoli penso che sia la città più bella del mondo. Il calore del tifo è un aspetto bellissimo per chi vive di calcio: spesso ne parlo con Scott, che non era abituato, e ricorda quando è arrivato a Capodichino. Il Maradona è veramente il 12esimo in campo per noi: si sente, davvero. Un messaggio ai tifosi? Veniteci a supportare soprattutto allo stadio, perché fate la differenza".