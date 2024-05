Da Bologna, Giordano: “Scambio Skorupski-Meret? C’è una cosa che me lo fa pensare”

Marcello Giordano, giornalista de Il Resto del Carlino, ha rilasciato un’intervista a Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli

Marcello Giordano, giornalista de Il Resto del Carlino, ha rilasciato un’intervista a Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli: “Thiago Motta ha annunciato il suo addio al patron del Bologna stamattina. Quest’incontro è stato un monologo di Motta che ha semplicemente espresso l’idea che il suo ciclo fosse finito. E’ complicato fare più di ciò che fatto in una piazza come quella di Bologna. Da quello che mi risulta aspetta le telefonate di Barcellona, Juventus o del Milan. Mi dicono che non sia convinto di andare al Chelsea. Da qui ad una settimana deciderà la sua destinazione.

Meret-Skorupski? Ho fatto una verifica e mi hanno detto che il Bologna non è stato ancora informata. Può darsi che Pastorello abbia parlato prima col Napoli. Tra i pro di questa trattativa c’è il fatto che Skorupski abbia cambiato agente all’inizio del 2024 e questo fa pensare che possa muoversi. Skorupski è un uomo del primo ciclo Bologna, ha vissuto gli anni dell’assestamento in A ed era un uomo di Mihajlovic. Potrebbe pensare che il suo ciclo a Bologna sia finito, guadagna 1 mln netto l’anno. Il contro di questa trattativa è che ieri c’è stata la festa, ha parlato l’ad Fenucci ed ha detto che la maggior parte di questi giocatori li vedremo a Bologna anche l’anno prossimo”.