Da Empoli (giustamente) si lamentano: "Settore ospiti chiuso un boomerang: napoletani in tutti i settori"

La febbre per l’ormai possibile scudetto smuove tutti i tifosi possibili del Napoli e per questo lo stadio Castellani sarà sold-out

La febbre per l’ormai possibile scudetto smuove tutti i tifosi possibili del Napoli e per questo lo stadio Castellani, sabato prossimo, dovrebbe presentarsi come tutto esaurito , scrivono i colleghi di PianetaEmpoli.it , giustamente sottolineando la problematica legata alla chiusura del settore ospiti:

"Questo porta ad una situazione che, salvo fatta eccezione per la maratona inferiore, vedrà i vari settori dello stadio essere promiscui con i tifosi del Napoli a rappresentare anche la maggioranza. Si potrebbe aprire un capitolo su come la decisione presa nella gestione della chiusura del settore ospiti alla fine possa essere una sorta di boomerang e questa di fatto non impedisce ad una tifoseria cosi numerosa e dislocata in tutta la penisola, di essere presente in massa. Lasciamo però questo alla riflessione di ognuno con la speranza che tutto possa andare per il verso giusto con una pacifica coesistenza".