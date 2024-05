Dalma Maradona torna a Napoli: "Qui si respira papà ovunque, lo sento presente"

Dalma Maradona, figlia di Diego, è tornata a Napoli per la mostra dedicata al Pibe de Oro e ha rilasciato un'intervista al Corriere del Mezzogiorno

Dalma Maradona, figlia di Diego, è tornata a Napoli per la mostra dedicata al Pibe de Oro e ha rilasciato un'intervista al Corriere del Mezzogiorno: "È stata una scelta facile, qui davvero vedi papà ovunque. Io lo sento presente. C’è sempre un murale che lo ricorda, un immagine una foto e una bandiera.La gente qui ci dimostra amore e dobbiamo dire che qua si respira Maradona. Il museo virtuale sarà l’opportunità per tutti di conoscere la vita di mio padre. Una persona che qui non hanno mai dimenticato. E poi sarà fatto in tutto il mondo. Questa è solo una prima tappa ma era giusto che si partisse da qui".

Eppure non ci saranno le maglie del Napoli. "Non abbiamo trovato l’accordo con la società partenopea e questo ci dispiace molto. La cosa più logica è che ci fosse stata la maglia azzurra. Vorremmo che il Napoli facesse parte della mostra: manca la “camiseta” del primo storico scudetto. Non sono contenta di questa cosa e mi fa rabbia. Napoli è stata una tappa importante per Maradona. I napoletani verranno e non ci saranno maglie azzurre: lo trovo davvero assurdo".

Non ci sono foto e nemmeno video di quei sette anni napoletani. "Non possiamo usare niente, non si è trovato nessun tipo di accordo. Eppure qui papà ha vinto tutto e ha dato gioia alla gente, che magari vuole ricambiare e rivivere per un attimo quegli anni indimenticabili. Ma non sarà possibile. Speriamo che si possa risolvere la questione: è un vero peccato soprattutto per i napoletani. Noi ci abbiamo provato: abbiamo lavorato per un anno a questa mostra che però posso assicurare che è bellissima. Cosa consiglio? Il viaggio virtuale a Messico 1986 con il gol del secolo: è imperdibile".