Dalmat: “L’Inter non deve cadere nell'errore fatto dal Napoli quest'anno”

"Fare meglio di così è difficile. L'Inter, più che altro, non deve cadere nell'errore fatto dal Napoli quest'anno".

Intervistato da News.Superscommesse.it, Stephane Dalmat, ex centrocampista dell’Inter (in totale in nerazzurro ha collezionato 66 partite, segnando 4 reti), ha parlato della stagione e del futuro dei campioni d’Italia.

Sotto quale aspetto può migliorare l'Inter di Inzaghi?

"Fare meglio di così è difficile. L'Inter, più che altro, non deve cadere nell'errore fatto dal Napoli quest'anno. Bisogna mantenere alta l'asticella e non perdere le giuste motivazioni. La società deve lavorare per migliorare ancor di più la rosa. Serve un altro profilo a centrocampo, un attaccante di grande livello, capace di sostituire al meglio giocatori come Lautaro Martinez e Thuram e magari anche un calciatore del livello di Hakimi sulla fascia destra".