De Canio: "Per lo scudetto non bastano solo due acquisti, serve altro"

A Radio Punto Nuovo, nel corso di Punto Nuovo Sport Show, è intervenuto Luigi De Canio, ex allenatore del Napoli e dell’Udinese: “La partita pareggiata in extremis con il Cagliari è stata condizionata dall’infortunio di Koulibaly e dai tanti gol sbagliati. Facendo tesoro anche di quegli errori, la squadra ha saputo gestire al meglio la reazione dell’Udinese, vincendo in scioltezza. Ritengo giusto dare continuità a un progetto in cui ci sono sostanza e competenza come quello portato avanti da Gattuso. Per poter competere per lo scudetto, non penso che al Napoli bastino solo due rinforzi, essendo fondamentale che tutta la rosa venga ampliata numericamente e, soprattutto, qualitativamente. C’è bisogno di giocatori di personalità in grado di guidare i compagni ed essere dei veri e propri allenatori in campo per fronteggiare le situazioni di difficoltà che ogni gara può comportare”