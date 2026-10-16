De Giovanni: "Sono preoccupato, Napoli fragile e crolla subito!"

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Maurizio De Giovanni, scrittore, ha parlato del momento del Napoli in stagione a Canale 8. De Giovanni ha commentato il momento del Napoli, alla vigilia della trasferta di Venezia e dopo la batosta di Villarreal in Champions League. "Sono molto preoccupato perché vedo una squadra molto poco squadra, e questo è un motivo di seria preoccupazione. Vedo un gruppo che non si aiuta, non segue le iniziative, una squadra che è fragilissima dal punto di vista morale. Non è resiliente, non reagisce.

A Milano hai la partita in mano al settantesimo, ma subisci un gol e crolli, la squadra si sfalda e perde ogni forma di coesione e perde 3-2. La squadra si scioglie. Col Como vai sotto per un errore e invece di reagire, e potevi farlo la perdi, e non reagisci. Con l'Arsenal subisci 26 tiri in porta, con numeri clamorosi per i Gunners, mai avuti dopo il Maradona. E perdi 1-0 solo per fortuna e non abbiamo nessuna reazione. Col Villarreal hai 70 minuti più recupero dopo l'errore di Politano ma crolli...".