De Giovanni su Spalletti: "Prima lo applaudiremo con affetto, ma in partita lo fischieremo"

vedi letture

Maurizio De Giovanni, scrittore, ha parlato a Kiss Kiss Napoli nel corso di Radio Goal: “Il presidente Ferlaino non ha portato un calciatore a Napoli, ha portato a Napoli un pezzo della sua identità, ha composto un tassello fondamentale della nostra identità: dovunque vai nel mondo nominano Diego Armando Maradona. Questo meraviglioso calciatore ci ha insegnato che potevamo essere vincenti, per questo magnifico uomo, adesso sappiamo vincere. Tutte le vittorie napoletane portano il marchio di Maradona, grazie al lavoro di Corrado Ferlaino, che ci ha regalato questo sogno.

Il Napoli è atteso da due partite che sono le più difficili dell’intera stagione, ha rialzato la testa dopo una partita poco comprensibile come quella di Eindhoven. Le partite Como e Bologna saranno emblematiche per il prosieguo della stagione. Spalletti alla Juventus? Applaudiremo l’allenatore del terzo scudetto con grande affetto, ma durante la partita fischieremo l’allenatore della Juventus perché il Napoli deve vincere la partita”.