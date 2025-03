De Maggio a Pressing “Falso che non è cambiato niente, è cambiato il mondo. Sentito Conte?”

vedi letture

Valter De Maggio, direttore di Radio Kiss Kiss Napoli, è intervenuto nel corso di 'Pressing', trasmissione in onda su Mediaset: “Favorita Scudetto? Resta l’Inter ad oggi. Non è vero che non è cambiato nulla, questo pareggio dà la consapevolezza al Napoli. Conte per la prima volta in stagione ha detto ‘se possiamo, vogliamo’, è cambiato il mondo, Conte dice credeteci! Ma la favorita da sempre è l’Inter che ha un organico importante”.

Siete fuori casa o senza pc? Vi ricordiamo che potete seguirci anche dalla nostra applicazione (cercando "Tutto Napoli" sugli store o cliccando qui per App Store e Android Store) per Iphone, Ipad o Android. Tutto Napoli è il sito sul Napoli più visitato anche da dispositivi mobili grazie all'app più scaricata e più completa sul Napoli (anche con le notifiche push per le notizie dell'ultim'ora).