De Maggio: "Abbiamo chiamato Altafini, non sapeva della morte di Juliano"

Valter De Maggio, direttore di Kiss Kiss Napoli, ha rivelato un dettaglio nel corso di Radio Goal

Valter De Maggio, direttore di Kiss Kiss Napoli, ha rivelato un dettaglio nel corso di Radio Goal: “Abbiamo contattato Josè Altafini per chiedergli di intervenire in diretta per esprimere un pensiero su Juliano, ma non sapeva di questa brutta notizia. E’ scoppiato a piangere, ma non è voluto intervenire”.