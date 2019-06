De Magistris: "Sarri? Se va alla Juve sarà una gastrite calcistica! San Paolo? Eccezionale. Su ADL..."

A margine di Football Leader 2019 è intervenuto il sindaco di Napoli, Luigi De Magistris, che s'è soffermato su vari argomenti parlando anche dell'ipotesi Sarri alla Juventus: "Noi confidiamo nel fatto che non è ancora ufficiale. Da tifoso sono uno di Sarrismo - Gioia e Rivoluzione. Per me da tifoso sarebbe come una gastrite calcistica, ma guardiamo sempre avanti. Ormai le scelte di sentimento non ci sono più, sono tutti professionisti.

Sarri come Higuain? Sarri è molto più amato, Higuain fu vissuto come un tradimento dalla città, Sarri è rimasto nel cuore, qualcosa che va oltre il calcio. Non so come verrà presa. Il sentimento con Sarri era e resta molto forte.

San Paolo? Sono passato stamattina, è stato un colpo d'occhio eccezionale. C'è ancora tanto da fare ma saremo pronti per le Universiadi.

Rapporto con De Laurentiis? In questo momento va tutto bene, ma noi siamo sempre gli stessi: non cambiamo mai".