Lo Monaco: "De Bruyne? Magari! Dai nomi che sento, il Napoli sarebbe tra le top al mondo"

“L'ho detto in tempi non sospetti, la lotta scudetto si deciderà alla fine, ora è favorito il Napoli, per i punti di vantaggio e per un calendario più abbordabile di quello dell'Inter. I nerazzurri– ha detto il dirigente sportivo Pietro Lo Monaco a Radio Marte nel corso di 'Marte Sport Live' – pagheranno lo sforzo notevole della gara con il Barça. Tutto questo fa pendere la bilancia a favore del Napoli, che deve avere massima attenzione, ma lo sanno tecnico e giocatori, non penso che a tre partite dalla fine gli azzurri si lasceranno sorprendere.

De Bruyne è uno dei centrocampisti più forti d'Europa, è vero ha 34 anni ma è integro, altri due, tre anni può farli senza problemi. E’ un acquisto che stuzzica la fantasia, magari arrivasse, sarebbe un grandissimo colpo. I nomi che sento, anche se magari sono chiacchiere di calciomercato, e penso anche al nome di Lookman, farebbero del Napoli una delle squadre più forti del mondo”.