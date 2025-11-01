De Magistris: "Spalletti? Frasi melense! Conte professionista, non si fa trasportare"

Luigi De Magistris, ex sindaco di Napoli, ha parlato nel corso di Terzo Tempo Calcio Napoli, trasmissione in onda su Televomero, anche delle dichiarazioni di Spalletti dopo il passaggio alla Juventus: "Molti hanno paragonato la cittadinanza onoraria di Spalletti con quella di Maradona. Maradona è Napoli. La cittadinanza significa che tu devi aver costruito un rapporto che poi non capita

con la Juve. Conte è difficile che si lascia trasportare. È un professionista.

Maradona è stato l’unico uomo e calciatore che ha unito tutti i napoletani. Meglio non lasciarsi andare a tutte le cose melense con le dichiarazioni. Perché il tifoso è tifoso. Mi fa piacere che Maradona sia riconosciuto per ciò che ha fatto come uomo, al di là come calciatore. Nel 1987 attraverso il calcio ci portò al riscatto. Il Napoli di quest’anno ha più soluzioni rispetto all’anno scorso. Penso che contro il Como sarà una gran partita tra due grandi squadre che si affrontano a viso aperto”.