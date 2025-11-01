Como, la trasferta inizia male: in hotel solo alle 22, cos'è successo ieri

La trasferta napoletana non è cominciata benissimo per il Como. Il gruppo allenato da Fabrefgas ieri è riuscito ad arrivare a Napoli soltanto in serata, raggiungendo l’hotel verso le 22, ovvero con diverse ore di ritardo sul programma a causa di problemi al charter che doveva portarli a Capodichino. La Gazzetta dello Sport racconta che pare addirittura si sia corso il rischio di dover rimandare il viaggio a stamattina.

Il Como è poi comunque riuscito ad arrivare regolarmente: Cesc Fabregas ha portato con sé la rosa quasi al completo - assente il solo Sergi Roberto -, e oggi si presenta al Maradona forte del suo quinto posto in classifica e di una striscia positiva che prosegue da sette giornate. Nessuna dichiarazione alla stampa del tecnico del Como nel prepartita, così come accaduto per Conte. Al seguito della squadra ci sarà grande entusiasmo: circa settecento tifosi dopo le trasferte vietate