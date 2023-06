De Paola elogia un azzurro: "Ha vissuto un'annata clamorosa"

A Radio Punto Nuovo, nel corso di Punto Nuovo Sport Show, è intervenuto Paolo De Paola, giornalista

A Radio Punto Nuovo, nel corso di Punto Nuovo Sport Show, è intervenuto Paolo De Paola, giornalista: "Kvara ha vissuto un'annata clamorosa, ora potrà avere anche un rinnovo importante, ma non importantissimo... L'ingaggio è alto, ma non commisurato alla vera qualità di questo calciatore. Per il resto, ha dimostrato di essere un campione sia dal punto di vista tecnico che caratteriale. E' una gemma per il Napoli. Garcia nella crescita di Kvara e degli altri avrà comunque il suo lavoro da fare. Il ripetersi per lo Scudetto entusiasma relativamente a Napoli, questo lo trasmette anche ADL, che accenna e punta davvero alla Champions. Fa tremare i polsi solo a dirlo. Per questo è stato chiamato Garcia e per questo potrebbe essergli perdonato qualche passo falso in campionato.

Finale di Champions obiettivo esagerato e pericoloso? No, ormai De Laurentiis ci ha abituato ad un modello di gestione diverso. E anche nella scelta dell'allenatore. Il vincente sulla panchina del Napoli non ha molto successo, lo ha dimostrato Ancelotti. Sulla panchina del Napoli serve un costruttore, un organizzatore del gioco: guardate Sarri o Spalletti, lo stesso discorso sarà con Garcia. A lui non verrà chiesto di stravolgere nulla, ma di continuare sulla scia dello scorso anno. Sostituire Kim? Sarà fondamentale, ma lo scouting del Napoli ha dimostrato che nulla è impossibile. De Laurentiis ha aperto il mondo a qualcosa che sembrava irrealizzabile: vincere giocando bene, con i conti a posto e giovani di talento".