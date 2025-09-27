De Paola: “Il Napoli ha più da perdere del Milan, a sorpresa due giocatori da tenere d’occhio”

vedi letture

Nel corso di 'Radio Goal' su Kiss Kiss Napoli, è intervenuto il giornalista Paolo De Paola: "Chi ha più da perdere domani tra Napoli e Milan? Il Napoli, perchè questo è il primo confronto importante per la squadra favorita per lo scudetto. Dall’altra parte c’è il Milan che si sta riformando e non ha trovato ancora un equilibrio, ma che con Allegri sta finalmente sulla strada della redenzione. Un importante mercato svolto dal Milan, un allenatore che ha bisogno di rilanciarsi dopo quattro stagioni abbastanza deludenti. Il percorso del Milan potrebbe essere più lento e più lungo, il Napoli ha un ostacolo importante perché il Milan è in forma. E’ un primo saggio importante per il prosieguo dell’avventura in campionato.

Sarà una gara tattica se sarà giocata a viso aperto? Conte lo conosciamo, è uno che non si accontenta, è uno che le vuole vincere tutte e quindi immaginiamo con che grinta arriva a questa partita. Dall’altra parte c’è un ragionatore, uno che interpreta la sua filosofia del suo gioco col ‘corto muso’ e che davanti alla difficoltà potrà fare dei calcoli. Però mi sembra un Milan diverso, che va all’attacco dopo aver segnato un gol, non si ferma. Questo è un inedito per una squadra di Allegri. Vedremo se nel Milan prevarrà la prudenza o la voglia di saggiare fino in fondo la qualità della propria squadra.

De Bruyne nel 4-1-4-1? Sono molto d’accordo sullo scetticismo sulla sua posizione in campo. Condivido le critiche su una posizione troppo arretrata di De Bruyne e con McTominay e Anguissa che un po’ gli tolgono il respiro e lo spazio. De Bruyne deve trovare la mattonella giusta che non può essere affianco a quella di Lobotka, è incisivo quando è sotto la porta. Magari in uno schieramento con due centrocampisti che possono essere Lobotka e Anguissa e tre davanti che possono essere McTominay, De Bruyne e Politano con Hojlund di punta. Lo vedo più avanzato De Bruyne, perché in questo momento i Fab Four devono essere messi un pochino meglio in campo. Al di là di Lobotka, che rappresenta una certezza, gli altri tre incespicano un po’. C’è qualcosa che non funziona dei meccanismi tra questi tre.

Numeri stratosferici per il Napoli di Conte in trasferta? E’ fondamentale, avevo già ricevuto ottime impressioni nella partita con il City soprattutto nei primi 20’. Ho trovato eccessive certe critiche che hanno definito preoccupante quella partita, a me non ha preoccupato per nulla. Una squadra che per 20’ ha messo in soggezione il Manchester e sappiamo la forza del City. Il Napoli fa il gioco più europeo del campionato italiano. Il Milan sotto traccia sta inseguendo quel tipo di formula, ma è ancora un po’ slegato nei reparti. Deve basarsi soprattutto sulla lucidità e capacità di Modric di costruire il gioco, ma credo che tutti gli allenatori avversari, tranne forse quello dell’Udinese, sapranno che Modric va preso in cura da qualche giocatore. Credo che l’oppositore di Modric sarà soprattutto Lobotka. Detto questo dico che il Napoli fa un gioco europeo perché è una squadra che difende già con gli attaccanti, sta nella metà campo avversaria e conquista spasmodicamente la palla cercando di far stare gli avversari spalle alle porte del Napoli. Questa è prerogativa che ha solo il Napoli in questo campionato.

Spinazzola? Nelle mani di Conte un po’ tutti si trasforma, la stessa metamorfosi sulla fascia opposta l’ha avuto Politano. Sono due giocatori che hanno conosciuto con Conte una stagione di entusiasmo. Politano non lo fermi più, ogni suo sguardo è rivolto al suo allenatore per ricevere quella approvazione e quella esaltazione che lo fa spingere al massimo. E’ lo stesso lo vedi nel sorriso di Spinazzola, che è tornato a sorridere dopo un infortunio devastante e ha ripreso una condizione stratosferica non solo sul dribbling ma anche sulla velocità. Come lo fa a togliere da lì? Lang non credo che sia nel mirino ma nelle cure di Conte, quando sarà pronto a fare la differenza sarà impegnato più assiduamente. La mediana del Napoli è la più forte in assoluto, ma se il Milan riesce a fare la partita perfetta le due mediane si possono annullare. I due giocatori da tenere d’occhio sono sicuramente Spinazzola e Saelemaekers. Sono i due giocatori che possono essere efficaci, perché sono i due lati i quali Milan e Napoli vogliono sviluppare maggiormente la manovra, il lato destro per il Milan e quello sinistro per il Napoli.

Favorite per lo scudetto? Le due squadre sono quelle che si affronteranno domani, il Napoli che ha la rosa più forte e a sorpresa il Milan, che a sua volta ha una rosa super e non ha gli impegni europei. Tra le milanesi come contendenti per lo scudetto vedo più il Milan, dopo ci sono anche Inter e Juve, che però ha ancora troppo problematiche soprattutto a centrocampo. Il filtro a centrocampo che ha dato al Milan rinato e non lo ha dato ancora alla Juve, che nonostante Thuram, Cambiaso e Locatelli non riesce a trovare ancora quell’equilibrio”.