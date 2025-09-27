Ferlaino ricorda il '90: "Berlusconi mai piaciuto, usò reti Mediaset contro il Napoli!"

Milan-Napoli non sarà mai una gara come le altre. Per i tifosi che hanno vissuto gli anni '80, ma anche per l'ex presidente Corrado Ferlaino, intervistato dal quotidiano Il Mattino: "Sfide che mi ricordano un presidente che mi stava antipatico e che ora non c’è più. Nulla da dire sul politico Berlusconi, l’imprenditore entrò invece nel mondo del calcio con prepotenza. E non mi piacque".

Sul sorpasso al Milan nel '90' e la monetina di Alemao: "Uscendo dall’ospedale di Bergamo dissi ai giornalisti che lui era così confuso da non avermi riconosciuto... Se Parigi val bene una messa, certamente uno scudetto valeva una balla. Ma avremmo vinto comunque il campionato, andate a vedere la classifica. Certo, furono settimane complesse. Per fortuna trovai un alleato forte".

Cosa accadde?

«Berlusconi aveva un enorme potere mediatico e fece una campagna sulle reti Fininvest in favore del Milan. Ma a sostenere il Napoli vi fu Biagio Agnes, il grande manager della Rai, avellinese e nostro tifoso. E riuscimmo a regalare un’altra gioia al popolo napoletano. Io devo molto ai napoletani e al Napoli".